Певец Сергей Лазарев показал поклонникам своего кота

Сергей Лазарев питает любовь к животным, и в его доме уже успешно уживаются несколько собак. Теперь же исполнитель решил обзавестись пополнением, и на этот раз взял к себе кота. Своего нового домашнего любимца певец показал подписчикам, попросив помочь ему с выбором имени для животного. В частности, артист выбрал два варианта, между которыми и необходимо определиться: Тигра и Диего. Фолловерам Лазарев предложил устроить голосование в комментариях, выбрав одно из имен.Подписчики умилились видом котенка, поздравив Сергея Лазарева со вступлением в клуб любителей пушистых красавцев. Также пользователи стали участвовать в голосовании за выбор имени для животного. Некоторые юзеры начали активно предлагать и собственные варианты. Публикация на странице певца успела собрать свыше 159 тысяч отметок “Мне нравится”.