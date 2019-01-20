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Певец Сергей Лазарев показал поклонникам своего кота

Отечественный исполнитель Сергей Лазарев обзавелся новым питомцем в лице котенка. Своего домашнего любимца артист показал поклонникам посредством публикации в Instagram.
Певец Сергей Лазарев показал поклонникам своего кота

Сергей Лазарев питает любовь к животным, и в его доме уже успешно уживаются несколько собак. Теперь же исполнитель решил обзавестись пополнением, и на этот раз взял к себе кота. Своего нового домашнего любимца певец показал подписчикам, попросив помочь ему с выбором имени для животного. В частности, артист выбрал два варианта, между которыми и необходимо определиться: Тигра и Диего. Фолловерам Лазарев предложил устроить голосование в комментариях, выбрав одно из имен.

Подписчики умилились видом котенка, поздравив Сергея Лазарева со вступлением в клуб любителей пушистых красавцев. Также пользователи стали участвовать в голосовании за выбор имени для животного. Некоторые юзеры начали активно предлагать и собственные варианты. Публикация на странице певца успела собрать свыше 159 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:42

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