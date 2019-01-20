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Певица Глюкоза объяснила, почему муж не запрещает ей делиться пикантными фото в соцсетях

Певица Глюкоза решила объяснить, почему муж Александр Чистяков не запрещает ей размещать на просторах соцсетей пикантные снимки. Супруги многие годы счастливы в браке, успешно воспитывая двух детей.
Певица Глюкоза объяснила, почему муж не запрещает ей делиться пикантными фото в соцсетях

Певица Глюкоза достаточно часто делится в Сети соблазнительными снимками, где позирует в одном купальнике или нижнем белье. По признанию самой знаменитости, ее супруг-бизнесмен совсем не против таких постов, и не пытается ругать ее за желание демонстрировать свое тело. Артистка уверяет, что Александр Чистяков просто любит смотреть на жену в таком виде. Предприниматель уверен в собственных силах, не сомневаясь также и в чувствах исполнительницы к нему.
Певица Глюкоза объяснила, почему муж не запрещает ей делиться пикантными фото в соцсетях

Говоря о недостатках, Глюкоза призналась, что порой страдает от собственной гиперактивности. Ей всегда хочется делать все идеально и держать это под контролем, что сильно выматывает и не позволяет расслабиться даже в ситуациях, когда это необходимо. Выразила певица благодарность и Максиму Фадееву, назвав его “судьбоносным” для себя человеком.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:39

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