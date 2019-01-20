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Стас Костюшкин впервые участвовал в крещенских купаниях

Стас Костюшкин решил присоединиться к празднованию Крещения, впервые искупавшись в проруби. Видео соответствующего процесса артист разместил в своем профиле в Instagram.
Стас Костюшкин впервые участвовал в крещенских купаниях

Стас Костюшкин в соцсети разместил ролик, где он в православный праздник окунается в холодную воду. В подписи к публикации известный исполнитель отметил, что впервые отважился приобщиться к посвященным Крещению купаниям. Звезда признался, что было достаточно холодно и он “крестился как мог”, попросив за возможные оплошности прощения у православных граждан.

В комментариях большинство подписчиков оценили “подвиг” Стаса Костюшкина, похвалив его за то, что он решился погрузиться в холодный водоем. Впрочем, некоторые фолловеры все же оказались огорчены тем, что крестился артист действительно неправильно, начав давать ему рекомендации на будущее. Просмотреть видео за непродолжительный отрезок времени успели почти 60 тысяч пользователей, оставив сотни комментариев.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:18

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