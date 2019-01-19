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В Сети появился первый рендер нового кроссовера Audi Q4

В Сеть попали первые рендеры нового автомобиля немецкой компании Audi модели Q4. Официальное представление кроссовера состоится только во второй половине 2019 года.
В Сети появился первый рендер нового кроссовера Audi Q4

Одно из зарубежных интернет-изданий сделало публикацию рендера Audi Q4. Изображение, созданное на компьютере имеет достаточно правдоподобный вид. Эксперты высказали мнение о том, что было не тяжело представить дизайн новинки. Объяснили они это тем, что производитель за последнее время презентовал флагманский паркетник Q8 и его полную копию только на электрическом моторе Audi e-tron. Также специалисты заметили то, что проходя тестирование, новая модель уже неоднократно попадала в фотообъектив представителей СМИ.

Судя по представленной компьютерной визуализации, форма кузова Q4 - это симбиоз предыдущего в модельном ряду автомобиля Q3 и новой крыши, которая имеет более наклонную линию, также во внешний дизайн добавлен агрессивный бампер. Планируется, что кроссовер составит конкуренцию таким автомобилям, как BMW X2, Mercedes GLA и Range Rover Evoque.

Помимо практически идентичного вида, новая модель позаимствовала у своей предшественницы практически все технические характеристики и комплектацию. Официальная презентация Audi Q4 запланирована в третьем квартале этого года, а в конце ожидается поступление внедорожника на потребительский рынок.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 23:30

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