В Сети появился первый рендер нового кроссовера Audi Q4
В Сеть попали первые рендеры нового автомобиля немецкой компании Audi модели Q4. Официальное представление кроссовера состоится только во второй половине 2019 года.
Одно из зарубежных интернет-изданий сделало публикацию рендера Audi Q4. Изображение, созданное на компьютере имеет достаточно правдоподобный вид. Эксперты высказали мнение о том, что было не тяжело представить дизайн новинки. Объяснили они это тем, что производитель за последнее время презентовал флагманский паркетник Q8 и его полную копию только на электрическом моторе Audi e-tron. Также специалисты заметили то, что проходя тестирование, новая модель уже неоднократно попадала в фотообъектив представителей СМИ.
Судя по представленной компьютерной визуализации, форма кузова Q4 - это симбиоз предыдущего в модельном ряду автомобиля Q3 и новой крыши, которая имеет более наклонную линию, также во внешний дизайн добавлен агрессивный бампер. Планируется, что кроссовер составит конкуренцию таким автомобилям, как BMW X2, Mercedes GLA и Range Rover Evoque.
Помимо практически идентичного вида, новая модель позаимствовала у своей предшественницы практически все технические характеристики и комплектацию. Официальная презентация Audi Q4 запланирована в третьем квартале этого года, а в конце ожидается поступление внедорожника на потребительский рынок.
Одно из зарубежных интернет-изданий сделало публикацию рендера Audi Q4. Изображение, созданное на компьютере имеет достаточно правдоподобный вид. Эксперты высказали мнение о том, что было не тяжело представить дизайн новинки. Объяснили они это тем, что производитель за последнее время презентовал флагманский паркетник Q8 и его полную копию только на электрическом моторе Audi e-tron. Также специалисты заметили то, что проходя тестирование, новая модель уже неоднократно попадала в фотообъектив представителей СМИ.
Судя по представленной компьютерной визуализации, форма кузова Q4 - это симбиоз предыдущего в модельном ряду автомобиля Q3 и новой крыши, которая имеет более наклонную линию, также во внешний дизайн добавлен агрессивный бампер. Планируется, что кроссовер составит конкуренцию таким автомобилям, как BMW X2, Mercedes GLA и Range Rover Evoque.
Помимо практически идентичного вида, новая модель позаимствовала у своей предшественницы практически все технические характеристики и комплектацию. Официальная презентация Audi Q4 запланирована в третьем квартале этого года, а в конце ожидается поступление внедорожника на потребительский рынок.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 23:30