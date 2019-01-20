Медики назвали продукты, помогающие избавиться от акне





Чтобы снизить количество акне на коже, необходимо пить побольше обычной чистой воды. В день рекомендовано выпивать порядка восьми стаканов, полностью отказавшись при этом от газировки. Также полезным напитком является зеленый чай, в нем имеются отличающиеся противовоспалительными свойствами катехины. Они очищают кожу от различных высыпаний, сражаясь со свободными радикалами. Отличным продуктом от прыщей станет и оливковое масло. Оно отличается рядом положительных свойств, притом не только для кожи, но и для здоровья в целом.Орехи тоже рекомендовано включить в рацион, ведь они помогают бороться с акне за счет наличия омега-3 масел, делающих кожу более бархатистой. Мясо и рыба богаты белками, которые тоже хороши в противостоянии акне, а еще они помогают сохранять стройность фигуры.