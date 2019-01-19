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Школьник разместил в Сети видео с самолета президента России

На просторах Сети школьник из Башкирии разместил видео, снятое на борту самолета президента России. Ранее Владимир Путин автору ролика устроил экскурсию по воздушному судну.
Школьник разместил в Сети видео с самолета президента России

По словам школьника, для него было честью оказаться на борту президентского самолета. Попав внутрь, ему показалось, что он очутился в квартире. Подросток посидел в кресле Путина, рассказал о том, что имеется в салоне, в том числе о комнате для сопровождающих президента лиц. Оказалось, у них предусмотрены подушки, одеяла и даже леденцы. Пообщался мальчик и с сотрудниками самолета. Они отметили, что для них не столь важен статус пассажира, сколько безопасность выполняемого рейса.

Путин решил воплотить мечту подростка побывать на борту президентского самолета после того, как во время участия в одном из форумов узнал о проекте “Мечтай со мной”. Школьник из Башкирии посетил Ил-96-300 в конце декабря минувшего года, где ему устроили полноценную экскурсию.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:30

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