Суд на 72 часа продлил арест попросившей прощения у Олега Дерипаски Насте Рыбке





Фактически, своим решением суд поддержал ходатайство, поданное прокуратурой по отношению к Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка. Продлится арест девушки еще по меньшей мере 72 часа, следующее слушание по делу будет проводиться не ранее 22 января.Также Настя Рыбка решила попросить прощения у Олега Дерипаски. Она заявила, что больше не намеревается каким-либо образом компрометировать предпринимателя. Ее слова прозвучали перед тем, как стартовало судебное слушание. Себя же обвиняемая назвала “орудием”, которым воспользовались другие.