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Lightning и Zero вскоре выпустят электробайки нового поколения

Эксперты предполагают, что нынешний год станет прорывным для американских производителей байков. Дело в том, что главные именитые производители мотоциклов выпустят новые модели на электротяге.
Lightning и Zero вскоре выпустят электробайки нового поколения

Например, в конце следующего месяца бренд Zero совершит дебютный показ своего нового байка под названием SR/F. Он будет оснащаться силовым агрегатом на 89 кВт, а подзарядку получит от аккумуляторной батареи на 20 кВт*ч. Из шпионских снимков можно понять, что модель будет слегка «брутальной».

Конкуренты из Lightning тоже приготовили сюрприз в виде нового мотоцикла LS-218 с максимальной скоростью в 240 км/час, а запас хода на одном заряде – около 200 километров. К слову, Zero по условиям своей последней акции может снизить стоимость нового байка примерно на 3 тысячи долларов.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30

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