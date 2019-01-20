Lightning и Zero вскоре выпустят электробайки нового поколения





Например, в конце следующего месяца бренд Zero совершит дебютный показ своего нового байка под названием SR/F. Он будет оснащаться силовым агрегатом на 89 кВт, а подзарядку получит от аккумуляторной батареи на 20 кВт*ч. Из шпионских снимков можно понять, что модель будет слегка «брутальной».Конкуренты из Lightning тоже приготовили сюрприз в виде нового мотоцикла LS-218 с максимальной скоростью в 240 км/час, а запас хода на одном заряде – около 200 километров. К слову, Zero по условиям своей последней акции может снизить стоимость нового байка примерно на 3 тысячи долларов.