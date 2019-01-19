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Путин поздравил организаторов и конкурсантов юбилейной премии «Золотая Маска»

Президент России Владимир Путин поздравил создателей, организаторов и конкурсантов театральной премии «Золотая Маска», стартовавшей в Москве сегодня, 19 января. Кроме того, именно в этом году конкурс-фестиваль отмечает своё 25-летие, что совпало с Годом театра в РФ.

Путин поздравил организаторов и конкурсантов юбилейной премии «Золотая Маска»


Владимир Путин сегодня, 19 января, обратился ко всем организаторам и конкурсантам фестиваля «Золотая Маска», которых поздравил с юбилейным для премии годом, и отметил, что на сегодняшний день вклад, который осуществляют театральные деятели в культурное развитие страны, неоценим. Кроме того, президент назвал довольно символичным то, что 25-летний юбилей премии совпал с Годом театра в России. Его слова приведены в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля. Кроме того, Владимир Путин поблагодарил создателей «Золотой Маски», которые из года в год стимулируют начинающих актёров, постановщиков и просто талантливых молодых людей на создание чего-то нового, необычного, и в то же время такого значимого для культурного развития России.

Конкурс и премия "Золотая Маска" в 2019 году состоится в РФ уже 25-й раз. Участие в фестивале примут сразу 80 театров с разных городов страны, которые в общей сложности продемонстрируют членам жюри 83 постановки. Торжественная церемония награждения победителей запланирована в Большом театре на 16 апреля.



 
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Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 21:30

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