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Эксперты сравнили героев сериалов “Великолепный век” и “Султан моего сердца”

Накануне на Первом канале дебютировал сериал “Султан моего сердца”, который во многом имеет сходство с “Великолепным веком”. Эксперты портала Teleprogramma решили сравнить ведущих героев двух популярных проектов.
Эксперты сравнили героев сериалов “Великолепный век” и “Султан моего сердца”

Героем “Султана моего сердца” стал Махмуд, который, подобно Сулейману, имеет исторический прототип. Исполнить роль правителя выпало актеру из Турции Али Эрсан Дуру. Хотя он моложе своего коллеги из “Великолепного века” Халита Эргенча, пока неясно, сможет ли артист покорить больше женских сердец.
Эксперты сравнили героев сериалов “Великолепный век” и “Султан моего сердца”

Мерьем Узерли великолепно справилась с ролью Хюррем, избранницы Сулеймана. Во втором сериале героиней является преподающая французский язык Анна. Впрочем, в данном случае персонаж актрисы Александры Никифоровой вымышленный.
Эксперты сравнили героев сериалов “Великолепный век” и “Султан моего сердца”

Эсма-султан в “Султане моего сердца” оказалась сестрой султана, на экране ее воплотила актриса Эмель Чольгечен. Она выступает негативным персонажем, становясь инициатором интриг. Образ Хатидже-султан в исполнении Сельмы Эргеч не настолько линеен, ее героиня пережила немало страданий, вызывая не меньше сочувствия, чем Хюррем.
Эксперты сравнили героев сериалов “Великолепный век” и “Султан моего сердца”

Не обошлось в аналоге “Великолепного века” и без первой жены. В новом проекте это Хошьяр, на экране ее воплотила актриса Бесте Кёкдемир. По своей ревности и желании вытеснить соперницу она не уступает Махидевран-султан, чью роль удачно сыграла Нур Феттахоглу.
Эксперты сравнили героев сериалов “Великолепный век” и “Султан моего сердца”

Другом султана в “Великолепном веке” был Ибрагим, однако герой Окана Ялабыкона закончил смертью из-за недопонимания и подозрений. В “Султане моего сердца” имеется Намык-паша в исполнении Тансела Онгела, он тоже испытывает нежные чувства к сестре правителя.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:00

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