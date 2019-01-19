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Владелец Mazda 6 рассказал о плюсах транспорта

Владелец автомобиля японской компании Mazda шестой модели рассказал о его плюсах. Блогер выложил свои впечатления в Сеть.
Владелец Mazda 6 рассказал о плюсах транспорта

Автолюбитель пользуется данным транспортом шесть месяцев. За это время он успел преодолеть порядка семи тысяч километров по Сибирскому краю. Блогер в своем посте рассказывает о технических характеристиках машины. Mazda 6 имеет двигатель объемом 2,5 литра и мощностью в 194 л. с. Завести ее можно без каких либо проблем от кнопки, и это при температуре минус 40 градусов. Расход топлива в среднем равняется 13,5 литра на сотню километров. Сюда приплюсован расход из-за частого прогревания авто, в связи с местом эксплуатации, а также большой простой во время пробок на дорогах. Автор приводит для примера расход бензина своей предыдущей машины марки Honda Accord, который составлял 18 литров на аналогичное расстояние. Автовладелец подчеркнул свое трепетное отношение к лакокрасочному покрытию кузова. Во время мойки универсального средства передвижения хозяин совершенно не использует тряпки, а сам процесс мойки старается проводить как можно реже.

Из минусов Mazda 6 владелец отметил более сильный шум мотора во время прогрева автомобиля и тормоза, которые при маленькой скорости издают скрип и пылят. Однако, блогер заметил, что эти минусы совершенно не мешают движению. Заканчивая свои размышления хозяин машины сделал выводы, что абсолютно доволен своим выбором.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:09

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