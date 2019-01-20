Единственным плюсом Peugeot 208 GTi автовладельцы назвали динамику разгона





В Сети возникает много споров, которые касаются модели 208 GTi французского производителя Peugeot, особенно часто автовладельцы оспаривают практичность данного автомобиля, а также наличие каких-либо веских поводов отдать предпочтение именно ему, когда на авторынке имеется масса более выгодных предложений за те же деньги. Учитывая отзывы водителей, имеющих дело с Peugeot 208 GTi хотя бы раз в жизни, можно смело сказать, что единственным плюсом модели в данный момент является хорошая динамика разгона.Общаясь на форумах и тематических сайтах, автолюбители в своём большинстве сходятся на том, что существенными минусами французского 208 GTi можно считать довольно неприятный сигнал клаксона, отсутствие омывателя фар и штатного ксенона. Кроме того, многим не пришлись по вкусу относительно маленькие боковые окна на заднем ряду, которые, к слову, в этой модели стали больше, нежели в прежней.