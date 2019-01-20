Единственным плюсом Peugeot 208 GTi автовладельцы назвали динамику разгона
Единственным плюсом автомобиля Peugeot 208 GTi большинство автовладельцев считают хорошую динамику разгона. Во всём же остальном модель даже после значительного рейсталинга не удовлетворила требования опытных водителей.
В Сети возникает много споров, которые касаются модели 208 GTi французского производителя Peugeot, особенно часто автовладельцы оспаривают практичность данного автомобиля, а также наличие каких-либо веских поводов отдать предпочтение именно ему, когда на авторынке имеется масса более выгодных предложений за те же деньги. Учитывая отзывы водителей, имеющих дело с Peugeot 208 GTi хотя бы раз в жизни, можно смело сказать, что единственным плюсом модели в данный момент является хорошая динамика разгона.
Общаясь на форумах и тематических сайтах, автолюбители в своём большинстве сходятся на том, что существенными минусами французского 208 GTi можно считать довольно неприятный сигнал клаксона, отсутствие омывателя фар и штатного ксенона. Кроме того, многим не пришлись по вкусу относительно маленькие боковые окна на заднем ряду, которые, к слову, в этой модели стали больше, нежели в прежней.
В Сети возникает много споров, которые касаются модели 208 GTi французского производителя Peugeot, особенно часто автовладельцы оспаривают практичность данного автомобиля, а также наличие каких-либо веских поводов отдать предпочтение именно ему, когда на авторынке имеется масса более выгодных предложений за те же деньги. Учитывая отзывы водителей, имеющих дело с Peugeot 208 GTi хотя бы раз в жизни, можно смело сказать, что единственным плюсом модели в данный момент является хорошая динамика разгона.
Общаясь на форумах и тематических сайтах, автолюбители в своём большинстве сходятся на том, что существенными минусами французского 208 GTi можно считать довольно неприятный сигнал клаксона, отсутствие омывателя фар и штатного ксенона. Кроме того, многим не пришлись по вкусу относительно маленькие боковые окна на заднем ряду, которые, к слову, в этой модели стали больше, нежели в прежней.
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Добавил: Oksana Сегодня, 07:00