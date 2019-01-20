На тесты выехал новый кроссовер Toyota Highlander
На тесты выехала обновленная версия кроссовера Toyota Highlander от японского производителя. Пока внешность модели скрывает плотный камуфляж, но автоэксперты уже озвучили свои первые впечатления от новинки.
Японский бренд активно тестирует новую генерацию Toyota Highlander, которая сможет конкурировать с Ford Explorer. Судя по представленным снимкам, авто изменило габариты, и теперь имеет сходство с новым RAV4. Общие черты проявляются в форме решетки радиатора, оформлении противотуманных фар, а зеркала заднего вида теперь расположены непосредственно на двери. Предварительно, кроссовер получит пару видов бензиновых силовых установок и гибридный двигатель.
Официальный дебют обновленного Toyota Highlander должен состояться не раньше конца 2019 - начала 2020 года. Актуальная генерация, представленная на рынке России, оснащена мотором V6 на 3.5 литра, способным генерировать порядка 249 лошадиных сил. Трансмиссия модели выражена восьмидиапазонной АКПП.
Японский бренд активно тестирует новую генерацию Toyota Highlander, которая сможет конкурировать с Ford Explorer. Судя по представленным снимкам, авто изменило габариты, и теперь имеет сходство с новым RAV4. Общие черты проявляются в форме решетки радиатора, оформлении противотуманных фар, а зеркала заднего вида теперь расположены непосредственно на двери. Предварительно, кроссовер получит пару видов бензиновых силовых установок и гибридный двигатель.
Официальный дебют обновленного Toyota Highlander должен состояться не раньше конца 2019 - начала 2020 года. Актуальная генерация, представленная на рынке России, оснащена мотором V6 на 3.5 литра, способным генерировать порядка 249 лошадиных сил. Трансмиссия модели выражена восьмидиапазонной АКПП.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 06:00