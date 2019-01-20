АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

На тесты выехал новый кроссовер Toyota Highlander

На тесты выехала обновленная версия кроссовера Toyota Highlander от японского производителя. Пока внешность модели скрывает плотный камуфляж, но автоэксперты уже озвучили свои первые впечатления от новинки.
На тесты выехал новый кроссовер Toyota Highlander

Японский бренд активно тестирует новую генерацию Toyota Highlander, которая сможет конкурировать с Ford Explorer. Судя по представленным снимкам, авто изменило габариты, и теперь имеет сходство с новым RAV4. Общие черты проявляются в форме решетки радиатора, оформлении противотуманных фар, а зеркала заднего вида теперь расположены непосредственно на двери. Предварительно, кроссовер получит пару видов бензиновых силовых установок и гибридный двигатель.

Официальный дебют обновленного Toyota Highlander должен состояться не раньше конца 2019 - начала 2020 года. Актуальная генерация, представленная на рынке России, оснащена мотором V6 на 3.5 литра, способным генерировать порядка 249 лошадиных сил. Трансмиссия модели выражена восьмидиапазонной АКПП.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Курило Марина Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Единственным плюсом Peugeot 208 GTi
Офтальмологи дали рекомендации детям со
На тесты выехал новый кроссовер Toyota
Ученые рассказали, почему
Психологи назвали тайные знаки, ведущие
Haval в России расширил объем продаж на
Создатели Mortal Kombat 11 сделают
Специалист рассказал о преимуществах и
Индия намерена отправить в космос
Quake II получила поддержку RTX
В Сети появился первый рендер нового
Дженнифер Лопес поразила публику своей
Школьник разместил в Сети видео с
Энди Серкис в образе Терезы Мэй голосом
Путин поздравил организаторов и
NASA и Китай сотрудничают в рамках
Евгения Медведева сообщила, что
Анастасия Шубская поделилась редким
Эксперты озвучили ключевые источники
Анфиса Чехова поделилась архивными
После развода с Ритой Дакотой Влад
Андрей Аршавин впервые за пять лет
В РПЦ прокомментировали объявление
Анна Седокова рассказала, как
Суд на 72 часа продлил арест
На архивном снимке Гоша Куценко и
В Сети появились фото плеера седьмого
Владелец Mazda 6 рассказал о плюсах
Анна и Надежда Михалковы почтили память
«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в
Просмотреть все новости