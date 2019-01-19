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Анастасия Шубская поделилась редким снимком с маленьким сыном

Отечественная модель Анастасия Шубская поделилась с поклонниками редким снимком, где она позирует с маленьким сыном. Соответствующий пост появился на странице жены Александра Овечкина в сети Instagram.
Анастасия Шубская поделилась редким снимком с маленьким сыном

Шубская и Овечкин стали родители еще в конце лета 2018 года, когда модель родила хоккеисту сына. Мальчика назвали Сергеем в честь покойного брата спортсмена. Однако, несмотря на свой звездный статус, возлюбленные не торопятся делиться с общественностью подробностями личного характера. В частности, супруги до сих пор так и не показали поклонникам лица малыша. В связи с этим публикация Анастасией Шубской нового снимка с наследником порадовала интернет-аудиторию.
Анастасия Шубская поделилась редким снимком с маленьким сыном

Правда, лица мальчика на фото не видно и сейчас, но в соцсети модель поздравила ребенка с тем, что ему исполнилось пять месяцев. Юный Сергей лежит в коляске, которая повернута боком к камере, поэтому удается разглядеть лишь его силуэт в зимнем комбинезоне. Публикация успела собрать свыше 17 тысяч отметок “Мне нравится” от подписчиков.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:53

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