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Флагман Galaxy S10 X от Samsung может не оправдать надежд потребителей

В начале весны ожидается выход на потребительский рынок новинки от южнокорейской группы Samsung. Предполагается, что флагман Galaxy S10 X может не оправдать надежд потребителей.
Флагман Galaxy S10 X от Samsung может не оправдать надежд потребителей

Недавно на просторы Всемирной паутины попали характеристики новинки. Пользователи Сети моментально начали обсуждать информацию.

Известно, что гаджет будет иметь дисплей с диагональю 6,7 дюймов, панелью OLED и разрешением 2К или 4К. Многие юзеры считают, что экран такого размера слишком велик для смартфона. Дактилоскопический сканер разработчики установили в дисплей, размер рамок минимизирован, а чувствительность – идеальна. Устройство получило встроенную память размером в один терабайт. Отметим, что некоторые пользователи Сети уверены, что это слишком много. Разработчики снабдили гаджет оперативной памятью на 10 гигабайт и аккумулятором на 5000 мАч.

Производитель заявил о поддержке 5G, однако некоторые потребители считают это совершенно лишней функцией. Объясняют они это тем, что до официального запуска в России Интернета пятого поколения смартфон Galaxy S10 X устареет. Заявление производителей о наличие четырех камер на задней панели устройства вызвало у обсуждающих неоднозначную реакцию. Многие уверены, что это совершенно ненужный шаг. Они ссылаются на такой же неудачный эксперимент в модели Samsung A9. Больше всего комментирующих расстроила цена новинки. Представители компании заявили о начальной стоимости смартфона, которая составила 1425 долларов США.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:50

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