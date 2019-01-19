Флагман Galaxy S10 X от Samsung может не оправдать надежд потребителей





Недавно на просторы Всемирной паутины попали характеристики новинки. Пользователи Сети моментально начали обсуждать информацию.Известно, что гаджет будет иметь дисплей с диагональю 6,7 дюймов, панелью OLED и разрешением 2К или 4К. Многие юзеры считают, что экран такого размера слишком велик для смартфона. Дактилоскопический сканер разработчики установили в дисплей, размер рамок минимизирован, а чувствительность – идеальна. Устройство получило встроенную память размером в один терабайт. Отметим, что некоторые пользователи Сети уверены, что это слишком много. Разработчики снабдили гаджет оперативной памятью на 10 гигабайт и аккумулятором на 5000 мАч.Производитель заявил о поддержке 5G, однако некоторые потребители считают это совершенно лишней функцией. Объясняют они это тем, что до официального запуска в России Интернета пятого поколения смартфон Galaxy S10 X устареет. Заявление производителей о наличие четырех камер на задней панели устройства вызвало у обсуждающих неоднозначную реакцию. Многие уверены, что это совершенно ненужный шаг. Они ссылаются на такой же неудачный эксперимент в модели Samsung A9. Больше всего комментирующих расстроила цена новинки. Представители компании заявили о начальной стоимости смартфона, которая составила 1425 долларов США.