АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Евгения Медведева сообщила, что возвращается в Канаду

Известная фигуристка Евгения Медведева сообщила о том, что возвращается в Канаду. Там спортсменка продолжит привычные тренировки в канадском Cricket Club под руководством своего тренера Брайана Орсера.

Евгения Медведева сообщила, что возвращается в Канаду


Евгения Медведева, которая провела в России достаточно долгое время, старалась не прекращать тренировки, чтобы не потерять спортивную форму. Теперь же 19-летняя фигуристка публично сообщила, что возвращается в Канаду. Кроме того, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года выразила личную благодарность своим российским тренерам Елене Буяновой и Татьяне Тарасовой, которые, с её слов, дали ей понять, что в родной стране она всегда желанный гость, а при необходимости ей здесь даже будет где тренироваться.

Сейчас Медведева уже настроена на непрерывную работу в канадском Cricket Club, где постановкой её программы для этого сезона займётся тренер Брайан Орсер.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Oksana Сегодня, 20:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Энди Серкис в образе Терезы Мэй голосом
Путин поздравил организаторов и
NASA и Китай сотрудничают в рамках
Евгения Медведева сообщила, что
Анастасия Шубская поделилась редким
Эксперты озвучили ключевые источники
Анфиса Чехова поделилась архивными
После развода с Ритой Дакотой Влад
Андрей Аршавин впервые за пять лет
В РПЦ прокомментировали объявление
Анна Седокова рассказала, как
Суд на 72 часа продлил арест
На архивном снимке Гоша Куценко и
В Сети появились фото плеера седьмого
Владелец Mazda 6 рассказал о плюсах
Анна и Надежда Михалковы почтили память
«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в
Названы вызывающие пищевую зависимость
Семён Слепаков 18 лет назад был копией
На дне Телецкого озера может скрываться
Флагман Galaxy S10 X от Samsung может
Алеся Кафельникова пугает своим
Звёзды российского шоу-бизнеса
Меган Маркл увидели в ресторане с
Honda Ridgeline вошла в ТОП лучших
Константин Меладзе рассказал об
В Сети появились данные о новой версии
Учёные раскрыли основные факторы
Звезда “Битвы экстрасенсов” Григорий
Во Владимире умерший за рулем водитель
Просмотреть все новости