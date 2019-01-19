Евгения Медведева сообщила, что возвращается в Канаду

Евгения Медведева, которая провела в России достаточно долгое время, старалась не прекращать тренировки, чтобы не потерять спортивную форму. Теперь же 19-летняя фигуристка публично сообщила, что возвращается в Канаду. Кроме того, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года выразила личную благодарность своим российским тренерам Елене Буяновой и Татьяне Тарасовой, которые, с её слов, дали ей понять, что в родной стране она всегда желанный гость, а при необходимости ей здесь даже будет где тренироваться.Сейчас Медведева уже настроена на непрерывную работу в канадском Cricket Club, где постановкой её программы для этого сезона займётся тренер Брайан Орсер.