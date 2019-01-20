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Психологи назвали тайные знаки, ведущие к «тупику» в отношениях

По мнению специалистов, существует несколько знаков, ведущих к «тупику» в отношениях. Их всегда можно распознать, и, в таком случае, брак можно без проблем сохранить.
Психологи назвали тайные знаки, ведущие к «тупику» в отношениях

Например, когда у человека заканчиваются темы для разговора с возлюбленными, это можно считать первым тревожным звонком, считают психологи. Кроме того, никогда не стоит держать чувства в себе, ведь это только отдаляет мужа и жену. Еще одним фактором является нежелание заводить ребёнка со стороны одного из супругов. В таком случае, нужно определить и сам факт, и его причины. Безусловно, партнеры не должны быть привязанными друг к другу на протяжении суток, но свободные часы должны проводить вместе, противоположный же вариант ведёт к распаду.

Супруги должны уважать друг друга, а вот регулярная критика и ссоры крайне нежелательны, равно как и тот сценарий, когда пара временно разъезжается, чтобы пожить отдельно. Иногда муж и жена из-за напряженного рабочего графика практически полностью отказываются от секса, что ошибочно, подытожили эксперты.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

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