Энди Серкис в образе Терезы Мэй голосом Голлума исполнил “Богемскую рапсодию”
Энди Серкис в очередной раз решил изобразить Терезу Мэй. Британский актер использовал голос Голлума, чтобы исполнить композицию “Богемская рапсодия” авторства группы Queen.
Порядка месяца назад Энди Серкис решил спародировать премьера Великобритании, заговорив голосом Голлума — именно этого персонажа актер воплотил в фантастической ленте “Властелин колец”. Вернуться к образу Терезы Мэй артист смог в новом видео, размещенном в личном профиле в Facebook. Звезда экрана исполнил песню Bohemian Rhapsody, однако местами текст пришлось несколько скорректировать, чтобы он соответствовал представленному видеоряду.
В частности, в видео успели появиться и другие известные британские политики, в числе которых Дэвид Кэмерон, ранее занимавший пост премьера. Не обошлось без представлявшего ранее МИД Великобритании Бориса Джонсона и действовавшего при Кэмероне лорд-канцлера Майкла Гоува.
Порядка месяца назад Энди Серкис решил спародировать премьера Великобритании, заговорив голосом Голлума — именно этого персонажа актер воплотил в фантастической ленте “Властелин колец”. Вернуться к образу Терезы Мэй артист смог в новом видео, размещенном в личном профиле в Facebook. Звезда экрана исполнил песню Bohemian Rhapsody, однако местами текст пришлось несколько скорректировать, чтобы он соответствовал представленному видеоряду.
В частности, в видео успели появиться и другие известные британские политики, в числе которых Дэвид Кэмерон, ранее занимавший пост премьера. Не обошлось без представлявшего ранее МИД Великобритании Бориса Джонсона и действовавшего при Кэмероне лорд-канцлера Майкла Гоува.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00