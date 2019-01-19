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Энди Серкис в образе Терезы Мэй голосом Голлума исполнил “Богемскую рапсодию”

Энди Серкис в очередной раз решил изобразить Терезу Мэй. Британский актер использовал голос Голлума, чтобы исполнить композицию “Богемская рапсодия” авторства группы Queen.
Энди Серкис в образе Терезы Мэй голосом Голлума исполнил “Богемскую рапсодию”

Порядка месяца назад Энди Серкис решил спародировать премьера Великобритании, заговорив голосом Голлума — именно этого персонажа актер воплотил в фантастической ленте “Властелин колец”. Вернуться к образу Терезы Мэй артист смог в новом видео, размещенном в личном профиле в Facebook. Звезда экрана исполнил песню Bohemian Rhapsody, однако местами текст пришлось несколько скорректировать, чтобы он соответствовал представленному видеоряду.
Энди Серкис в образе Терезы Мэй голосом Голлума исполнил “Богемскую рапсодию”

В частности, в видео успели появиться и другие известные британские политики, в числе которых Дэвид Кэмерон, ранее занимавший пост премьера. Не обошлось без представлявшего ранее МИД Великобритании Бориса Джонсона и действовавшего при Кэмероне лорд-канцлера Майкла Гоува.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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