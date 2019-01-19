АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Анфиса Чехова поделилась архивными снимками в образе Мэрилин Монро

Анфиса Чехова поделилась с поклонниками архивными снимками, где она позирует в образе Мэрилин Монро. Соответствующие кадры появились на странице отечественной телеведущей в сети Instagram.
Анфиса Чехова поделилась архивными снимками в образе Мэрилин Монро

На своей странице Анфиса Чехова разместила эксклюзивные фото, которые прежде нигде опубликованы не были. Тогда звезде было 24 года и она снималась в сериале “Театральная Академия”. Знаменитость отметила, что в проекте она играла девушку, очень похожую на Мэрилин Монро, притом не только внешне. Ее коллегами по съемочной площадке оказались многие известные актеры, в том числе Павел Деревянко и Денис Никифоров. Транслировать проект, который Чехова назвала прототипом “Универа”, должны были на канале РТР, однако там внезапно произошла смена руководства, и сериал так и не увидел мир.

В тот же период Анфиса Чехова трудилась на СТС в качестве ведущей проекта “Шоу-бизнес”. Звезда брала интервью у известных личностей, в их числе был даже Иосиф Кобзон. У фолловеров знаменитость поинтересовалась, что они думают насчет проекта. Многие поклонники выразили сожаление, что многосерийная лента не вышла на экраны, а пост успел собрать более 48 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Энди Серкис в образе Терезы Мэй голосом
Путин поздравил организаторов и
NASA и Китай сотрудничают в рамках
Евгения Медведева сообщила, что
Анастасия Шубская поделилась редким
Эксперты озвучили ключевые источники
Анфиса Чехова поделилась архивными
После развода с Ритой Дакотой Влад
Андрей Аршавин впервые за пять лет
В РПЦ прокомментировали объявление
Анна Седокова рассказала, как
Суд на 72 часа продлил арест
На архивном снимке Гоша Куценко и
В Сети появились фото плеера седьмого
Владелец Mazda 6 рассказал о плюсах
Анна и Надежда Михалковы почтили память
«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в
Названы вызывающие пищевую зависимость
Семён Слепаков 18 лет назад был копией
На дне Телецкого озера может скрываться
Флагман Galaxy S10 X от Samsung может
Алеся Кафельникова пугает своим
Звёзды российского шоу-бизнеса
Меган Маркл увидели в ресторане с
Honda Ridgeline вошла в ТОП лучших
Константин Меладзе рассказал об
В Сети появились данные о новой версии
Учёные раскрыли основные факторы
Звезда “Битвы экстрасенсов” Григорий
Во Владимире умерший за рулем водитель
Просмотреть все новости