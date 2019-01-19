Анфиса Чехова поделилась архивными снимками в образе Мэрилин Монро

На своей странице Анфиса Чехова разместила эксклюзивные фото, которые прежде нигде опубликованы не были. Тогда звезде было 24 года и она снималась в сериале “Театральная Академия”. Знаменитость отметила, что в проекте она играла девушку, очень похожую на Мэрилин Монро, притом не только внешне. Ее коллегами по съемочной площадке оказались многие известные актеры, в том числе Павел Деревянко и Денис Никифоров. Транслировать проект, который Чехова назвала прототипом “Универа”, должны были на канале РТР, однако там внезапно произошла смена руководства, и сериал так и не увидел мир.В тот же период Анфиса Чехова трудилась на СТС в качестве ведущей проекта “Шоу-бизнес”. Звезда брала интервью у известных личностей, в их числе был даже Иосиф Кобзон. У фолловеров знаменитость поинтересовалась, что они думают насчет проекта. Многие поклонники выразили сожаление, что многосерийная лента не вышла на экраны, а пост успел собрать более 48 тысяч отметок “Мне нравится”.