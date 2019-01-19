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В РПЦ прокомментировали объявление Филаретом себя «Патриархом всея Руси и Украины»

Митрополит Филарет решил назвать себя «Патриархом всея Руси и Украины». В РПЦ предложили священнику считать себя патриархом всея Африки.
В РПЦ прокомментировали объявление Филаретом себя «Патриархом всея Руси и Украины»

Ранее церковники сообщили о выходе распоряжения УПЦ КП о необходимости именовать главу украинской Церкви Филарета «патриархом всея Украины». В РПЦ отметили, украинские «раскольники» имеют право именовать себя кем угодно, даже «патриархом Африки и Галактики», добавив, что их деятельность больше напоминает цирк.

Недавно президент Украины Петр Порошенко вручил награду Героя страны Филарету за то, что он является «духовным лидером» своего народа. В декабре УПЦ КП, лидер которой и есть Филарет, стала частью новой ПЦУ. В России Филарета давно считают раскольником, в начале 90-х он ушел из РПЦ и стал организатором УПЦ КП.

На территории Украины функционировали три структуры православного толка: признанная УПЦ, автокефальная церковь и Киевский патриархат, не признанные мировым православным сообществом. Последние две заявляли не раз ранее о важности создания независимой церкви на Украине.

Ранее архиепископ Даниил призвал Филарета отойти от дел и признать, что главой новой церкви стал Епифаний, а не он. Он заявил, что для своего окружения он может быть патриархом, но для всех остальных православных, он бывший митрополит Киева.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:30

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