В РПЦ прокомментировали объявление Филаретом себя «Патриархом всея Руси и Украины»





Митрополит Филарет решил назвать себя «Патриархом всея Руси и Украины». В РПЦ предложили священнику считать себя патриархом всея Африки.Ранее церковники сообщили о выходе распоряжения УПЦ КП о необходимости именовать главу украинской Церкви Филарета «патриархом всея Украины». В РПЦ отметили, украинские «раскольники» имеют право именовать себя кем угодно, даже «патриархом Африки и Галактики», добавив, что их деятельность больше напоминает цирк.Недавно президент Украины Петр Порошенко вручил награду Героя страны Филарету за то, что он является «духовным лидером» своего народа. В декабре УПЦ КП, лидер которой и есть Филарет, стала частью новой ПЦУ. В России Филарета давно считают раскольником, в начале 90-х он ушел из РПЦ и стал организатором УПЦ КП.На территории Украины функционировали три структуры православного толка: признанная УПЦ, автокефальная церковь и Киевский патриархат, не признанные мировым православным сообществом. Последние две заявляли не раз ранее о важности создания независимой церкви на Украине.Ранее архиепископ Даниил призвал Филарета отойти от дел и признать, что главой новой церкви стал Епифаний, а не он. Он заявил, что для своего окружения он может быть патриархом, но для всех остальных православных, он бывший митрополит Киева.