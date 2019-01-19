Анна Седокова рассказала, как уверенность в себе влияет на человека

Анна Седокова регулярно публикует в Instagram довольно смелые и откровенные фотографии в купальнике, нередко подписывая посты провокационными, а порой и двусмысленными фразами. Глядя на такое, создаётся впечатление, что самооценка певицы находится на достаточном уровне, а уверенность в себе просто зашкаливает. Несмотря на это, недавнее признание экс-участницы «ВИА Гры» говорит об обратном — Седокова завидует идеальным фигурам некоторых девушек, а порой чувствует себя неуверенной и не такой красивой, как хотелось бы.Кроме того, чтобы придать уверенности своим подписчикам, певица напомнила им, что значительная часть шикарных женщин, демонстрирующих в Сети идеальный тон лица, фигуру и якобы естественную красоту, перед публикацией фотографий пропускают их через несколько фильтров в фоторедакторе, от того и выглядят такими безупречными.