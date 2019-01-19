АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Анна Седокова рассказала, как уверенность в себе влияет на человека

Анна Седокова в Сети заговорила о том, как влияет на человека уверенность в собственных силах. По мнению певицы, даже одинаково привлекательные внешне личности на фотографиях будут выглядеть по-разному, если кому-то из них не хватает уверенности.

Анна Седокова рассказала, как уверенность в себе влияет на человека


Анна Седокова регулярно публикует в Instagram довольно смелые и откровенные фотографии в купальнике, нередко подписывая посты провокационными, а порой и двусмысленными фразами. Глядя на такое, создаётся впечатление, что самооценка певицы находится на достаточном уровне, а уверенность в себе просто зашкаливает. Несмотря на это, недавнее признание экс-участницы «ВИА Гры» говорит об обратном — Седокова завидует идеальным фигурам некоторых девушек, а порой чувствует себя неуверенной и не такой красивой, как хотелось бы.

Кроме того, чтобы придать уверенности своим подписчикам, певица напомнила им, что значительная часть шикарных женщин, демонстрирующих в Сети идеальный тон лица, фигуру и якобы естественную красоту, перед публикацией фотографий пропускают их через несколько фильтров в фоторедакторе, от того и выглядят такими безупречными.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После развода с Ритой Дакотой Влад
Андрей Аршавин впервые за пять лет
В РПЦ прокомментировали объявление
Анна Седокова рассказала, как
Суд на 72 часа продлил арест
На архивном снимке Гоша Куценко и
В Сети появились фото плеера седьмого
Владелец Mazda 6 рассказал о плюсах
Анна и Надежда Михалковы почтили память
«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в
Названы вызывающие пищевую зависимость
Семён Слепаков 18 лет назад был копией
На дне Телецкого озера может скрываться
Флагман Galaxy S10 X от Samsung может
Алеся Кафельникова пугает своим
Звёзды российского шоу-бизнеса
Меган Маркл увидели в ресторане с
Honda Ridgeline вошла в ТОП лучших
Константин Меладзе рассказал об
В Сети появились данные о новой версии
Учёные раскрыли основные факторы
Звезда “Битвы экстрасенсов” Григорий
Во Владимире умерший за рулем водитель
Елизавету II заметили за нарушением ПДД
В Сети критикуют Пугачёву из-за её
В Москве на Крещение искупались 270
В Госдуме предложили списать долги за
Владелец Lada Largus рассказал о
Роза Сябитова рекомендует женщинам
Ученые назвали самый сильный чай от
Просмотреть все новости