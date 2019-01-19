После развода с Ритой Дакотой Влад Соколовский наладил общение с бывшей тещей

После разрыва отношения Дакоты и изменявшего ей Соколовского остаются напряженными. Однако певица не мешает бывшему мужу видеться с дочерью, считая, что ребенку нужен отец. Также артист смог наладить общение и бывшей тещей, что видно из его нового видео. На ролике певец решил поделиться моментами из своей жизни, показав поездку к дочери в компании сестры.Вместе с родственницей и матерью Риты Дакоты Влад Соколовский повел дочь на прогулку. При этом исполнитель признался, что наследница обожает проводить время на руках, даже выходя на улицу. Чаще всего ребенок немного гуляет сам, а после просится обратно на руки. В комментариях под видео фолловеры отметили, что дочь похожа на звездного отца, похвалив его за то, что он много времени проводит с ребенком, даже учитывая ситуацию.