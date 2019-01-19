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В Сети появились фото плеера седьмого поколения iPod Touch

В Сеть попали фотоснимки нового плеера седьмого поколения от американской компании Apple - iPod Touch. Эксперты отмечают, что гаджет получал обновление несколько лет назад.
В Сети появились фото плеера седьмого поколения iPod Touch

На просторах Всемирной паутины опубликовали концепт-арт, который содержит снимки готовящегося к выходу мультимедийного плеера iPod Touch. Данное устройство своим появлением представит седьмое поколение техники от корпорации Apple. Ожидается, что презентация девайса состоится уже в этом году. По сообщению представителей средств массовой информации, которые ссылаются на источники, на сегодняшний день над новинкой от «яблочного» бренда трудятся разработчики.

По опубликованному изображению заметно, что гаджет внешне будет напоминать смартфон iPhone X. Плеер также, как и мобильный телефон получит «челку» в верхней части дисплея, которая предназначена для фронтальной камеры. Новинка будет иметь нижнюю панель, ширина которой равняется размеру боковой рамки. Эксперты подчеркивают, что на задней панели устройства производители расположили камеру, имеющую светодиодную вспышку. На данный момент еще не известна дата выхода iPod Touch 7 на потребительский рынок. Также пока что нет данных о технических характеристиках девайса.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:11

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