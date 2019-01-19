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Анна и Надежда Михалковы почтили память бабушки-поэтессы Натальи Кончаловской

Анна и Надежда Михалковы решили почтить память своей бабушки-поэтессы Натальи Кончаловской. Мать режиссера Никиты Михалкова в 2019 году могла бы отметить свое 116-летие.
Анна и Надежда Михалковы почтили память бабушки-поэтессы Натальи Кончаловской

Анна и Надежда Михалковы не только связаны семейными узами, но и являются хорошими друзьями. Сестры часто проводят время с отцом Никитой Михалковым, а накануне решили почтить память своей бабушки Натальи Кончаловской. Обе родственницы с разницей в несколько часов поделились на своих страницах в соцсетях архивными кадрами с известной бабушкой, рассказав небольшую предысторию.
Анна и Надежда Михалковы почтили память бабушки-поэтессы Натальи Кончаловской

В комментариях подписчики отметили, что девушкам повезло родиться в достаточно известной семье, которая собрала много талантливых личностей. Также фолловеры страницы Анна Михалковой не оставили без внимания тот факт, что с годами она мало изменилась, и поэтому наследницу звездной династии можно без особого труда узнать даже на детских кадрах.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:06

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