Офтальмологи дали рекомендации детям со слабым зрением для занятий спортом





Офтальмолог из Волгограда Олеся Ежова объяснила, что со зрением -5 и больше физические нагрузки могут быть противопоказаны. Чтобы обезопасить таких пациентов, врач осматривает их глазное дно. Зачастую при -6 диоптриях не рекомендуются занятия атлетикой, боксом, единоборствами и акробатикой.В противном случае, от сильного напряжения зрение может ухудшиться. Однако вполне допустима езда на велосипеде и плавание. Рюкзак школьника должен весить не более 4 кг. Образ жизни и зрительные нагрузки также могут сказаться на здоровье как позитивным, так и негативным образом.Ежова советует тренировать глазную мышцу с помощью специальных упражнений. Место за школьной партой тоже должно соответствовать качеству зрения. Оно не принципиально в том случае, когда хотя бы один глаз видит с остротой 0,7–1,0. За первую парту садят детей со зрением ниже 0,4 диоптрий, за вторую - с 0,4–0,6.