На архивном снимке Гоша Куценко и Орбакайте выглядят, как брат и сестра

Гоша Куценко, как оказалось, тоже заинтересовался популярным в Сети флешмобом #10yearschallenge, к которому с каждой минутой приобщаются всё больше и больше человек. Артист отыскал в своём архиве общие фотографии с Кристиной Орбакайте, соединив их в небольшой коллаж. Фолловеры пришли в восторг, обнаружив, что за 10 лет звёзды совершенно не изменились во внешности, даже черты лица остались точно такими же, как и тогда. Кроме того, многие заметили поразительное сходство между коллегами по фильму «Любовь-Морковь-2», заявив, что Гоша Куценко и Кристина Орбакайте выглядят, как родные брат и сестра.Количество комментариев под новой публикацией артиста постоянно увеличивается, а фолловеры никак не могут поверить, что внешнее сходство звезд является чистой случайностью, и никак не указывает на родственную связь.