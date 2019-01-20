Ученые рассказали, почему терраформировать Марс будет сложно





Хотя идея терраформирования Марса является для научного мира заманчивой, неизвестно, насколько воплотим этот замысел. На планете почва может являться токсичной, и хотя на Земле таковая тоже есть, ее легко “вылечить” посредством ряда химических решений. Еще одна неприятность Красной планеты в ее сухости, ведь получение достаточных объемов воды в жидком состоянии на постоянной основе - тоже задача не из легких. Атмосфера объекта чрезмерно тонка, чтобы поддерживать воду в жидком виде.Помимо уже имеющихся факторов, еще одна сложность в том, что у Марса фактически отсутствует магнитное поле. Специалисты отмечают, что по-прежнему в Солнечной системе наиболее пригодной для жизни человека остается Земля. Гораздо проще приложить усилия для сохранения условий на планете, чем развернуть терраформирование Марса. Красную планету можно считать объектом долгосрочной работы, но не первоочередной задачей.