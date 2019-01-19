Семён Слепаков 18 лет назад был копией Ивана Урганта

Некоторое время назад в Instagram стал распространяться флешмоб под названием #10yearschallenge, суть которого заключается в публикации собственных фотографий 10-летней давности. Многие звёзды уже приняли в нём участие, не остался в стороне и Семён Слепаков, который почему-то решил показать снимок 18-летней давности. Каково же было удивление пользователей, когда те поняли, что 18 лет назад Слепаков был точной копией теперешнего Ивана Урганта.В комментариях фанаты признались, что в другом контексте вряд ли смогли бы узнать комика, но согласились с тем, что с 2001 года он заметно возмужал и теперь выглядит более эффектно. К слову, многие сочли кадр даже забавным, так как на нём комик раскинулся на стуле в довольно свободной позе, с розовыми щеками и открытым ртом, но больше всего публику позабавила надетая на голову красная панама.