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NASA и Китай сотрудничают в рамках проектов по исследованию Луны

NASA и Китай решили сотрудничать в рамках проектов, затрагивающих изучение поверхности Луны. В частности, американское агентство и CNSA взаимодействуют в вопросах, касающихся активности запущенного Поднебесной аппарата “Чанъэ-4”.
NASA и Китай сотрудничают в рамках проектов по исследованию Луны

В заявлении NASA указано, что такое сотрудничество с китайской стороной одобрено непосредственно президентом США. Кроме того, взаимодействие двух сторон должно быть максимально прозрачным и взаимовыгодным. Предполагается, что КНР и Штаты будут делиться любыми данными, касающимися земного спутника, с целью последующих скоординированных действий. Неизвестно, на какой период рассчитано взаимодействие двух крупнейших космических ведомств.

Следует отметить, что принадлежащий Китаю аппарат “Чанъэ-4” является первым зондом, которому удалось осуществить мягкую посадку на поверхности Луны с целью изучения обратной стороны спутника Земли. Также в рамках миссии будут проводиться различные опыты, браться многочисленные пробы для исследования.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00

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