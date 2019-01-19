NASA и Китай сотрудничают в рамках проектов по исследованию Луны





В заявлении NASA указано, что такое сотрудничество с китайской стороной одобрено непосредственно президентом США. Кроме того, взаимодействие двух сторон должно быть максимально прозрачным и взаимовыгодным. Предполагается, что КНР и Штаты будут делиться любыми данными, касающимися земного спутника, с целью последующих скоординированных действий. Неизвестно, на какой период рассчитано взаимодействие двух крупнейших космических ведомств.Следует отметить, что принадлежащий Китаю аппарат “Чанъэ-4” является первым зондом, которому удалось осуществить мягкую посадку на поверхности Луны с целью изучения обратной стороны спутника Земли. Также в рамках миссии будут проводиться различные опыты, браться многочисленные пробы для исследования.