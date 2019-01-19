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Звёзды российского шоу-бизнеса рассказали, как встретили Крещение-2019

Звёзды российского шоу-бизнеса рассказали фанатам в Instagram, как, где и с кем отпраздновали Крещение-2019. Несмотря на то, что большинство их них сейчас находится в родной России, мороз не стал поводом проигнорировать купание а проруби.

Звёзды российского шоу-бизнеса рассказали, как встретили Крещение-2019


Уже который год подряд звёзды отечественного шоу-бизнеса считают своим долгом продемонстрировать публике, как следуют традициям и празднуют Крещение-2019. В этом же году купание в проруби также актуально, особенно среди тех, кто не улетел на отдых в тёплые края и пошёл на «подвиг», для которого в мороз нужна необычайная сила воли и духа. Так, например, актриса Ксения Алфёрова не только окунулась в ледяную прорубь в сильный ветер, но и отстояла перед этим литургию, отметив, что иначе той самой силы духа для купания ей бы не хватило. Закаляться морозом решил и режиссёр Денис Матросов, окунувшийся в прорубь на Белом озере в Косино, а вот политик Павел Астахов отметился в Кемеровской области, искупавшись в купели на реке Кия. Их примеру последовала и Любовь Толкалина, топлесс окунувшаяся в неспокойные воды Чёрного моря. Актриса удивила подписчиков своего Instagram тем, что перед заходом в воду прочитала на камеру соответствующую празднику Крещения молитву.

Звёзды российского шоу-бизнеса рассказали, как встретили Крещение-2019


Заранее позаботились о том, чтобы встретить Крещение-2019 в тёплых краях Игорь Николаев и звёздные супруги Павел Воля с Ляйсан Утяшевой. Певец вместе с маленькой дочерью окунулся в тёплые воды пляжа на Майями, а вот юморист повёз жену в провинцию Кашмир, где те и провели обряд купания в местной реке.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:41

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