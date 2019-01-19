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Константин Меладзе рассказал об отношениях с Верой Брежневой

Константин Меладзе в "Вечернем Урганте" рассказал об отношениях с Верой Брежневой. Жена во всём советуется с композитором, включая вопросы благотворительности.
Константин Меладзе рассказал об отношениях с Верой Брежневой

Хотя обычно звёздная пара Меладзе и Брежневой совместных интервью не даёт и не выходит вместе в свет, для шоу Ивана Урганта она сделала исключение, затронув тему личной жизни. По признанию музыканта, супруга советуется с ним по любым вопросам. Певица вместе с Валерием Меладзе вкладывает деньги в благотворительность и время от времени рассказывает о планах мужу.

Тем не менее, артистка никогда эту сторону своей жизни не афишировала, поэтому композитор рассказал о деятельности жены с оглядкой. В целом супруги характеризуют свои отношения, как доверительные. Напомним, что тайный брак они оформили в 2015 году, удивив поклонников уходом Меладзе из 19-летних отношений с предыдущей избранницей.

Также на телешоу продюсер признался, что очень самокритичен в творчестве. Своим подопечном в проекте "Голос" своих песен наставник не даёт, ведь хочет, чтобы они исполняли "нормальные".



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:24

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