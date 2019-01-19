«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в продажу по цене 900 000 рублей
В Сети появились снимки кроссовера Haima SGoo. Специалисты из-за его внешности назвали автомобиль копией Hyundai Santa Fe.
Предсерийную версию данного транспортного средства представили в начале ушедшего года. Кроссовер получил большую радиаторную решетку и двухуровневую оптику, которая имеется в Hyundai Santa Fe, при этом в салоне оснащение иное, нежели у корейского собрата.
Под капотом Haima SGoo находятся три двигателя: агрегат на 1,6 литров с силовой установкой на 195 лошадиных сил, мотор на 1,2 литра со 148 «лошадей» и 1,5-литровый со 163 силовой установкой. Также имеется традиционная шестиступенчатая «механика» и «робот» на семь ступеней. На старте продаж «близнец» Hyundai Santa Fe будет продаваться на китайском рынке за 92 000 юаней, что эквивалентно 900 000 рублям. Приобрести новый кроссовер станет возможным не ранее весны.
Предсерийную версию данного транспортного средства представили в начале ушедшего года. Кроссовер получил большую радиаторную решетку и двухуровневую оптику, которая имеется в Hyundai Santa Fe, при этом в салоне оснащение иное, нежели у корейского собрата.
Под капотом Haima SGoo находятся три двигателя: агрегат на 1,6 литров с силовой установкой на 195 лошадиных сил, мотор на 1,2 литра со 148 «лошадей» и 1,5-литровый со 163 силовой установкой. Также имеется традиционная шестиступенчатая «механика» и «робот» на семь ступеней. На старте продаж «близнец» Hyundai Santa Fe будет продаваться на китайском рынке за 92 000 юаней, что эквивалентно 900 000 рублям. Приобрести новый кроссовер станет возможным не ранее весны.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:03