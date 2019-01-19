АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в продажу по цене 900 000 рублей

В Сети появились снимки кроссовера Haima SGoo. Специалисты из-за его внешности назвали автомобиль копией Hyundai Santa Fe.
«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в продажу по цене 900 000 рублей

Предсерийную версию данного транспортного средства представили в начале ушедшего года. Кроссовер получил большую радиаторную решетку и двухуровневую оптику, которая имеется в Hyundai Santa Fe, при этом в салоне оснащение иное, нежели у корейского собрата.

Под капотом Haima SGoo находятся три двигателя: агрегат на 1,6 литров с силовой установкой на 195 лошадиных сил, мотор на 1,2 литра со 148 «лошадей» и 1,5-литровый со 163 силовой установкой. Также имеется традиционная шестиступенчатая «механика» и «робот» на семь ступеней. На старте продаж «близнец» Hyundai Santa Fe будет продаваться на китайском рынке за 92 000 юаней, что эквивалентно 900 000 рублям. Приобрести новый кроссовер станет возможным не ранее весны.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После развода с Ритой Дакотой Влад
Андрей Аршавин впервые за пять лет
В РПЦ прокомментировали объявление
Анна Седокова рассказала, как
Суд на 72 часа продлил арест
На архивном снимке Гоша Куценко и
В Сети появились фото плеера седьмого
Владелец Mazda 6 рассказал о плюсах
Анна и Надежда Михалковы почтили память
«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в
Названы вызывающие пищевую зависимость
Семён Слепаков 18 лет назад был копией
На дне Телецкого озера может скрываться
Флагман Galaxy S10 X от Samsung может
Алеся Кафельникова пугает своим
Звёзды российского шоу-бизнеса
Меган Маркл увидели в ресторане с
Honda Ridgeline вошла в ТОП лучших
Константин Меладзе рассказал об
В Сети появились данные о новой версии
Учёные раскрыли основные факторы
Звезда “Битвы экстрасенсов” Григорий
Во Владимире умерший за рулем водитель
Елизавету II заметили за нарушением ПДД
В Сети критикуют Пугачёву из-за её
В Москве на Крещение искупались 270
В Госдуме предложили списать долги за
Владелец Lada Largus рассказал о
Роза Сябитова рекомендует женщинам
Ученые назвали самый сильный чай от
Просмотреть все новости