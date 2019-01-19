На дне Телецкого озера может скрываться внеземная лаборатория пришельцев





Телецкое озеро связано со множеством легенд, поскольку достаточно глубокое, а температура дна в любой сезон сохраняется на уровне +4 градусов. По мнению конспирологов, этого достаточно для поддержания в дееспособном состоянии биологического материала. Предполагается, что воды озера могут скрывать целую лабораторию пришельцев, где они выращивают “солдат Апокалипсиса”. Благодаря своим технологиям “захватчики с Нибиру” смогут в любой момент воскресить войско и заставить его атаковать человечество.Подтвердить версии конспирологов не представляется возможным, в качестве доводов они приводят многочисленные случаи загадочного исчезновения в Телецком озере людей. Они также надеются, что в будущем оборудование сможет изучать дно водоема, скрывающее массу загадочных вещей.