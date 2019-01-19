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На дне Телецкого озера может скрываться внеземная лаборатория пришельцев

Дно Телецкого озера может скрывать от глаз человечества внеземную лабораторию пришельцев. По мнению конспирологов, там способны находиться тысячи захватчиков с планеты Нибиру.
На дне Телецкого озера может скрываться внеземная лаборатория пришельцев

Телецкое озеро связано со множеством легенд, поскольку достаточно глубокое, а температура дна в любой сезон сохраняется на уровне +4 градусов. По мнению конспирологов, этого достаточно для поддержания в дееспособном состоянии биологического материала. Предполагается, что воды озера могут скрывать целую лабораторию пришельцев, где они выращивают “солдат Апокалипсиса”. Благодаря своим технологиям “захватчики с Нибиру” смогут в любой момент воскресить войско и заставить его атаковать человечество.

Подтвердить версии конспирологов не представляется возможным, в качестве доводов они приводят многочисленные случаи загадочного исчезновения в Телецком озере людей. Они также надеются, что в будущем оборудование сможет изучать дно водоема, скрывающее массу загадочных вещей.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:53

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