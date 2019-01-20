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Создатели Mortal Kombat 11 сделают особый подарок российским фанатам

Разработчики из NetherRealm порадовали российских фанатов культовой игры Mortal Kombat, добавив в новую 11-ю часть файтинга специальное дополнение. В рамках дебютного показа игры в РФ создатели рассказали, что, купив специальное издание, россияне обзаведутся редчайшим скином Kold War Scarlet.
Создатели Mortal Kombat 11 сделают особый подарок российским фанатам

Одна из героинь файтинга Скарлет предстанет перед геймерами в советском облике, посвященном Холодной войне. Стоит добавить, что разработчики игры уже неоднократно делали подобные «подарки» российским фанатам. Например, в 10-й части файтинга выходило аналогичное DLC Kold War Pack, в котором «отечественные скины» получили Сони, Саб-Зиро и Кано. Официальный выход нового Mortal Kombat состоится уже через 3 месяца на все основные игровые платформы.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00

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