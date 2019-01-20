Создатели Mortal Kombat 11 сделают особый подарок российским фанатам





Одна из героинь файтинга Скарлет предстанет перед геймерами в советском облике, посвященном Холодной войне. Стоит добавить, что разработчики игры уже неоднократно делали подобные «подарки» российским фанатам. Например, в 10-й части файтинга выходило аналогичное DLC Kold War Pack, в котором «отечественные скины» получили Сони, Саб-Зиро и Кано. Официальный выход нового Mortal Kombat состоится уже через 3 месяца на все основные игровые платформы.