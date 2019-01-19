Звезда “Битвы экстрасенсов” Григорий Кузнецов заявил, что на проекте ничего не продается и не покупается





Новый фильм “Идущие к черту” имеет продолжительность в три часа и призван раскрыть всю правду об экстрасенсах. По утверждениям автора ленты, журналиста Бориса Соболева, все лица, называющие себя экстрасенсами, на самом деле являются мошенниками, а участие в финале “Битвы экстрасенсов” обойдется в 350 тысяч долларов. Эксперт утверждает, что вернуть эту сумму звездам шоу удается за пару месяцев после открытия собственных курсов. После этого все маги и колдуны ополчились против Соболева, назвав его слова ложью.Высказался на этот счет и финалист проекта Григорий Кузнецов. Он призвал поклонников “Битвы экстрасенсов” не верить в слова журналиста, не соответствующие действительности. По его утверждениям, никто из участников не платил “ни копейки” за участие в проекте, попадание в финал и прохождение испытаний.Кузнецов объяснил клевету со стороны некоторых экс-участников и членов съемочной команды тем, что звезды “Битвы экстрасенсов” оказались успешнее них. Единственное, чем платят маги и колдуны за участие, это собственные “жизненные силы и бессонные ночи”.