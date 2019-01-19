АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Звезда “Битвы экстрасенсов” Григорий Кузнецов заявил, что на проекте ничего не продается и не покупается

Звезда последнего сезона “Битвы экстрасенсов” Григорий Кузнецов, дошедший до финала, решил высказаться по поводу проекта. В частности, маг заявил, что на передаче ничего “не продается и не покупается”.
Звезда “Битвы экстрасенсов” Григорий Кузнецов заявил, что на проекте ничего не продается и не покупается

Новый фильм “Идущие к черту” имеет продолжительность в три часа и призван раскрыть всю правду об экстрасенсах. По утверждениям автора ленты, журналиста Бориса Соболева, все лица, называющие себя экстрасенсами, на самом деле являются мошенниками, а участие в финале “Битвы экстрасенсов” обойдется в 350 тысяч долларов. Эксперт утверждает, что вернуть эту сумму звездам шоу удается за пару месяцев после открытия собственных курсов. После этого все маги и колдуны ополчились против Соболева, назвав его слова ложью.

Высказался на этот счет и финалист проекта Григорий Кузнецов. Он призвал поклонников “Битвы экстрасенсов” не верить в слова журналиста, не соответствующие действительности. По его утверждениям, никто из участников не платил “ни копейки” за участие в проекте, попадание в финал и прохождение испытаний.
Звезда “Битвы экстрасенсов” Григорий Кузнецов заявил, что на проекте ничего не продается и не покупается

Кузнецов объяснил клевету со стороны некоторых экс-участников и членов съемочной команды тем, что звезды “Битвы экстрасенсов” оказались успешнее них. Единственное, чем платят маги и колдуны за участие, это собственные “жизненные силы и бессонные ночи”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анфиса Чехова поделилась архивными
После развода с Ритой Дакотой Влад
Андрей Аршавин впервые за пять лет
В РПЦ прокомментировали объявление
Анна Седокова рассказала, как
Суд на 72 часа продлил арест
На архивном снимке Гоша Куценко и
В Сети появились фото плеера седьмого
Владелец Mazda 6 рассказал о плюсах
Анна и Надежда Михалковы почтили память
«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в
Названы вызывающие пищевую зависимость
Семён Слепаков 18 лет назад был копией
На дне Телецкого озера может скрываться
Флагман Galaxy S10 X от Samsung может
Алеся Кафельникова пугает своим
Звёзды российского шоу-бизнеса
Меган Маркл увидели в ресторане с
Honda Ridgeline вошла в ТОП лучших
Константин Меладзе рассказал об
В Сети появились данные о новой версии
Учёные раскрыли основные факторы
Звезда “Битвы экстрасенсов” Григорий
Во Владимире умерший за рулем водитель
Елизавету II заметили за нарушением ПДД
В Сети критикуют Пугачёву из-за её
В Москве на Крещение искупались 270
В Госдуме предложили списать долги за
Владелец Lada Largus рассказал о
Роза Сябитова рекомендует женщинам
Просмотреть все новости