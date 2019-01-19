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Названы вызывающие пищевую зависимость продукты

Экспертами-диетологами названы вызывающие пищевую зависимость продукты. Привыкание и желание повысить дозу появляется от фастфуда, сладостей и даже сыра.
Названы вызывающие пищевую зависимость продукты

Сочетание большого содержания соли, жира и сахара в наиболее любимых людьми продуктах активизирует "гормон счастья" дофамин, стимулируя в мозгу центр удовольствия. Так, действие шоколада на организм аналогично алкоголю и наркотическим веществам. Зависимость от сладкого десерта обоснована также окситоцином, улучшающим самочувствие.

Казоморфин, связанный с гормоном удовольствия, вместе с жиром и холестерином находятся в сыре. Особенно вреден продукт в составе пиццы, ведь в неё также добавляют сладкий томатный соус, соль и хрустящее тесто.

Секрет популярности снэков заключается в простых углеводах. Глюкоза при потреблении чипсов, сухарей или соломки быстро высвобождается и расходуется, заставляя организм просить ещё.

Газированные напитки с огромным количеством сахара вырабатывают дофамин, а с кофеином обеспечивают вдвое больше энергии. Раздражает рецепторы и картофель фри. В мороженом молоко, сливки и сахар вызывают стимуляцию мозга, схожую с наркотической.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00

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