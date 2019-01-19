Меган Маркл увидели в ресторане с посторонним мужчиной





Фанаты бывшей актрисы и принца Гарри взволнованы этой новостью. Маркл находилась в компании загадочного человека, разговаривая с ним в одном из заведений общественного питания. Тем не менее, вскоре ситуация прояснилась, и личность спутника жены наследника британского трона удалось выяснить.Неизвестным мужчиной оказался старый знакомый Меган Маркл, который намерен устроиться на работу в Кенсингтонский дворец. Много лет он является одним из ближайших друзей герцогиним, а вскоре может занять пост ее пресс-секретаря. Согласно неподтвержденной информации, мужчина будет заниматься вопросами сотрудничества супруги принца Гарри с журналистами.