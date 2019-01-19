Не достигшие МКС Овчинин и Хейг повторно отправятся туда 14 марта





Согласно данным, предоставленным сегодня агентством РИА Новости, космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг, не достигшие МКС в минувшем году из-за аварии с кораблём «Союз», скорее всего повторно отправятся туда уже 14 марта. Это на две недели позже запланированного ранее срока.Кроме того, своё заявление относительно сроков вылета космонавтов с Кристиной Кук на Международную космическую станцию сделал и Дмитрий Рогозин, занимающий должность генерального директора Роскосмоса. Он отметил, что из-за пока ещё отсутствующего утверждения плана полёта госкомиссией начало экспедиции может быть и вовсе перенесено на апрель.