Не достигшие МКС Овчинин и Хейг повторно отправятся туда 14 марта
Не достигшие МКС космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг должны повторно отправиться туда уже 14 марта. Об этом сегодня передаёт портал РИА Новости со ссылкой на собственный проверенный источник в ракетно-космической отрасли.
Согласно данным, предоставленным сегодня агентством РИА Новости, космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг, не достигшие МКС в минувшем году из-за аварии с кораблём «Союз», скорее всего повторно отправятся туда уже 14 марта. Это на две недели позже запланированного ранее срока.
Кроме того, своё заявление относительно сроков вылета космонавтов с Кристиной Кук на Международную космическую станцию сделал и Дмитрий Рогозин, занимающий должность генерального директора Роскосмоса. Он отметил, что из-за пока ещё отсутствующего утверждения плана полёта госкомиссией начало экспедиции может быть и вовсе перенесено на апрель.
Согласно данным, предоставленным сегодня агентством РИА Новости, космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг, не достигшие МКС в минувшем году из-за аварии с кораблём «Союз», скорее всего повторно отправятся туда уже 14 марта. Это на две недели позже запланированного ранее срока.
Кроме того, своё заявление относительно сроков вылета космонавтов с Кристиной Кук на Международную космическую станцию сделал и Дмитрий Рогозин, занимающий должность генерального директора Роскосмоса. Он отметил, что из-за пока ещё отсутствующего утверждения плана полёта госкомиссией начало экспедиции может быть и вовсе перенесено на апрель.
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 18:01