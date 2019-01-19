Елизавету II заметили за нарушением ПДД





Заставить отвечать перед законом и выплатить штраф в сумме 100 фунтов стерлингов ее не могут. Обвинения в королевстве предъявляются от имени монарха, в связи с этим против Елизаветы II правоохранители не могут открыть уголовное дело, и она не может выступить свидетелем в суде. Королеву могли бы лишить водительских прав, если бы ей грозило разбирательство в суде. Во время Второй мировой войны, тогда еще принцесса, Елизавета II трудилась на санитарной машине в должности водителя, поэтому права у нее имеются.Ранее муж королевы принц Филипп попал в ДТП на внедорожнике, и его за нарушение ПДД могут лишить прав, против него стартовало судебное разбирательство. Пока что неизвестно, обладает ли он водительским удостоверением.