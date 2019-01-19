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Honda Ridgeline вошла в ТОП лучших современных внедорожников и пикапов

Автомобиль Honda Ridgeline смог войти в ТОП самых лучших современных внедорожников, а также пикапов на территории Соединённых Штатов. Специалистами Car and Driver провели тест-драйвы автомобилей, претендующих на награды.

Honda Ridgeline вошла в ТОП лучших современных внедорожников и пикапов


В ходе тестов эксперты оценивали ходовые показатели транспортных средств и экономичность расхода горючего. Во время испытаний брались в учёт удобство, практичность, управляемость, также безопасность машин. Специалисты ещё оценивали использование технологий. Версия Honda Ridgeline победила в категориях, подразумевающих объёмы грузового отделения, уникальную конструкцию несущего кузова, внедрение различных стандартных опций, а также аналогов, которые доступны за доплату.

Транспортное средство построили на несущем кузове, имеющем высокую жёсткость. Характеристики авто в 3 раза превосходят показатели современных рамных пикапов. Модель наделили самой большой в своем классе кабиной.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:29

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