Honda Ridgeline вошла в ТОП лучших современных внедорожников и пикапов





В ходе тестов эксперты оценивали ходовые показатели транспортных средств и экономичность расхода горючего. Во время испытаний брались в учёт удобство, практичность, управляемость, также безопасность машин. Специалисты ещё оценивали использование технологий. Версия Honda Ridgeline победила в категориях, подразумевающих объёмы грузового отделения, уникальную конструкцию несущего кузова, внедрение различных стандартных опций, а также аналогов, которые доступны за доплату.Транспортное средство построили на несущем кузове, имеющем высокую жёсткость. Характеристики авто в 3 раза превосходят показатели современных рамных пикапов. Модель наделили самой большой в своем классе кабиной.