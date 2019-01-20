Quake II получила поддержку RTX
Разработчики группы Q2VKPT опубликовали новую версию модификации для компьютерной игры. Данная программа функционирует только при поддержке видеокарт NVIDIA RTX.
Благодаря новинки появилась возможность использовать специальный рендер. Он основывается на трассировки путей. Разработчики утверждают, что движок позволит производить симулирование динамического освещения в реальном времени. Они заметили, что некоторые аспекты позволяют заявить о том, что Quake II превзойдет многие современные игры.
В мультиплатформенной компьютерной игре Battlefield 5 процесс пошагового выполнения программы используют для того, чтобы улучшить отражения и тени. Классический боевик - для всех типов освещения. Таким образом игроки новой версии Quake II могут рассчитывать на полноценное и глобальное освещение. Юзер может ожидать, что оно даст динамические мягкие тени, глянцевые отражения и непрямой свет. В работе используют кроссплатформенный API Vulkan. С помощью карты RTX 2080 Ti игра работает с частотой кадров 60 FPS, при этом имея разрешение 2560 на 1440 пикселей.
Благодаря новинки появилась возможность использовать специальный рендер. Он основывается на трассировки путей. Разработчики утверждают, что движок позволит производить симулирование динамического освещения в реальном времени. Они заметили, что некоторые аспекты позволяют заявить о том, что Quake II превзойдет многие современные игры.
В мультиплатформенной компьютерной игре Battlefield 5 процесс пошагового выполнения программы используют для того, чтобы улучшить отражения и тени. Классический боевик - для всех типов освещения. Таким образом игроки новой версии Quake II могут рассчитывать на полноценное и глобальное освещение. Юзер может ожидать, что оно даст динамические мягкие тени, глянцевые отражения и непрямой свет. В работе используют кроссплатформенный API Vulkan. С помощью карты RTX 2080 Ti игра работает с частотой кадров 60 FPS, при этом имея разрешение 2560 на 1440 пикселей.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 00:00