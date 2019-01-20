Quake II получила поддержку RTX





Благодаря новинки появилась возможность использовать специальный рендер. Он основывается на трассировки путей. Разработчики утверждают, что движок позволит производить симулирование динамического освещения в реальном времени. Они заметили, что некоторые аспекты позволяют заявить о том, что Quake II превзойдет многие современные игры.В мультиплатформенной компьютерной игре Battlefield 5 процесс пошагового выполнения программы используют для того, чтобы улучшить отражения и тени. Классический боевик - для всех типов освещения. Таким образом игроки новой версии Quake II могут рассчитывать на полноценное и глобальное освещение. Юзер может ожидать, что оно даст динамические мягкие тени, глянцевые отражения и непрямой свет. В работе используют кроссплатформенный API Vulkan. С помощью карты RTX 2080 Ti игра работает с частотой кадров 60 FPS, при этом имея разрешение 2560 на 1440 пикселей.