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В Москве на Крещение искупались 270 тысяч человек

В ночной крещенской воде искупались 270 000 жителей Москвы, празднуя Крещение Господне. Горожане ныряли в холодную воду минувшей ночью.
В Москве на Крещение искупались 270 тысяч человек

В Москве имеется почти шесть десяток мест для зимней процедуры. Они оснащены всем нужным для комфортного и безопасного купания. «Моржи» могут воспользоваться пунктами обогрева, противоскользящими покрытиями, раздевалками и сортирами. Охраняют порядок сотрудники правоохранительных органов и МЧС, в общей сложности задействовано 7,3 тысячи человек, также на местах дежурят медики скорой помощи. За все время купания в праздник Крещения каких-либо происшествий не произошло.

Власти российской столицы заявили об увеличении численности купающихся в сравнении с минувшим годом. Тогда площадки посетили 218 тысяч человек.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:00

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