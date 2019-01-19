В Москве на Крещение искупались 270 тысяч человек





В ночной крещенской воде искупались 270 000 жителей Москвы, празднуя Крещение Господне. Горожане ныряли в холодную воду минувшей ночью.В Москве имеется почти шесть десяток мест для зимней процедуры. Они оснащены всем нужным для комфортного и безопасного купания. «Моржи» могут воспользоваться пунктами обогрева, противоскользящими покрытиями, раздевалками и сортирами. Охраняют порядок сотрудники правоохранительных органов и МЧС, в общей сложности задействовано 7,3 тысячи человек, также на местах дежурят медики скорой помощи. За все время купания в праздник Крещения каких-либо происшествий не произошло.Власти российской столицы заявили об увеличении численности купающихся в сравнении с минувшим годом. Тогда площадки посетили 218 тысяч человек.