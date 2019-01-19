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В Сети критикуют Пугачёву из-за её предвзятости к молодым исполнителям

В Сети критикуют Аллу Пугачёву из-за её предвзятости по отношению к молодым исполнителям российской эстрады. Общественность считает, что одобрение со стороны Примадонны всегда получали и получают исключительно родственники и приближённые к ней личности.

В Сети критикуют Пугачёву из-за её предвзятости к молодым исполнителям


В Сети всё чаще стали появляться негативные комментарии и критика в сторону Аллы Пугачёвой, которая, как считают многие, слишком предвзято относится к молодым исполнителям отечественного шоу-бизнеса. Всеобщее негодование вызвал один из роликов в интернете, на котором Примадонна, посмотрев выступление начинающей группы, резко начала критиковать то, как они пели, танцевали и даже смысл самой песни. Фолловеры сошлись во мнениях, что для получения положительной оценки от звезды необходимо быть либо кем-то из её семьи, либо являться человеком из приближённых к ней кругов общества.

К тому же, многие высказались по поводу способностей дочери Аллы Пугачёвой Кристины Орбакайте, возмутившись, почему Примадонна так предвзято не оценивает её талант, а наоборот, улыбается и гордиться достижениями певицы.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:04

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