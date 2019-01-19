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Самолет Москва-Дубай экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажиров

Утром 19 января летевший по маршруту Москва-Дубай самолет вынужден был совершить срочную посадку в Волгограде. Причиной этому является отравление некоторых пассажиров.
Самолет Москва-Дубай экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажиров

Борт «Уральских авиалиний» сел в авиагавани города-героя около половины восьмого утра. Врачи осмотрели пострадавших, после этого трое из них возвратились обратно в салон самолета, двое решили прекратить поездку, они являются законными супругами. Не сможет увидеть ОАЭ пьяная пассажирка, изрядно выпившая перед началом полета. Ее высадили из салона за нарушение правил, а также против нее составили протокол. Согласно предварительной информации, пассажирам стало плохо из-за пищевого отравления. Самолет спустя пару часов вылетел далее по маршруту.



 
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Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:33

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