Самолет Москва-Дубай экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажиров





Борт «Уральских авиалиний» сел в авиагавани города-героя около половины восьмого утра. Врачи осмотрели пострадавших, после этого трое из них возвратились обратно в салон самолета, двое решили прекратить поездку, они являются законными супругами. Не сможет увидеть ОАЭ пьяная пассажирка, изрядно выпившая перед началом полета. Ее высадили из салона за нарушение правил, а также против нее составили протокол. Согласно предварительной информации, пассажирам стало плохо из-за пищевого отравления. Самолет спустя пару часов вылетел далее по маршруту.