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Участник "Голоса" Антон Беляев показал в Instagram фото с семейного отдыха

Участник "Голоса" Антон Беляев показал в Instagram фотографии с семейного отдыха на Мальдивах. Особенно нравилось певцу снимать маленького сына Семёна.
Участник "Голоса" Антон Беляев показал в Instagram фото с семейного отдыха

Основатель группы Therr Maitz, ставший отцом в мае 2017-го, отвёз супругу с ребёнком на Мальдивы, где семья наслаждается совместным отдыхом. Музыканту нравится снимать видео и фото с сыном Семёном, поэтому малышу заботливый отец успел завести собственную страницу в соцсети. В своём же Instagram Беляев показал, как запускает в небо воздушного змея и делает селфи с наследником, пока жена собирается на прогулку.

Напомним, что зарегистрировал брак Беляев с избранницей Юлией в 2012 году. Последняя стала директором Therr Maitz. Своего первенца пара планировала и была очень счастлива его появлению.

"Вы знаете, зима - это замечательно. Особенно когда она далеко от меня и моей семьи. Мы уехали отдыхать и будем неумолимо, и с садистским постоянством выкладывать красивейшие виды моря, солнца и далёких островов", - информирует артист своих подписчиков.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:55

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