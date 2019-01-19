Участник "Голоса" Антон Беляев показал в Instagram фото с семейного отдыха

"Вы знаете, зима - это замечательно. Особенно когда она далеко от меня и моей семьи. Мы уехали отдыхать и будем неумолимо, и с садистским постоянством выкладывать красивейшие виды моря, солнца и далёких островов", - информирует артист своих подписчиков.

Основатель группы Therr Maitz, ставший отцом в мае 2017-го, отвёз супругу с ребёнком на Мальдивы, где семья наслаждается совместным отдыхом. Музыканту нравится снимать видео и фото с сыном Семёном, поэтому малышу заботливый отец успел завести собственную страницу в соцсети. В своём же Instagram Беляев показал, как запускает в небо воздушного змея и делает селфи с наследником, пока жена собирается на прогулку.Напомним, что зарегистрировал брак Беляев с избранницей Юлией в 2012 году. Последняя стала директором Therr Maitz. Своего первенца пара планировала и была очень счастлива его появлению.