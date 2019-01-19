В Госдуме предложили списать долги за газ всему населению РФ





Прежде грозненский суд принудил чеченский филиал «Газпрома» списать с жителей республики долги за газ в общей сумме 9 миллиардов рублей, объясняя это тем, что в связи с истечением срока давности требовать оплатить услугу нереально. «Газпром» отрицательно отреагировал на это, заявив о намерении обжаловать вердикт в суде.Предложение госоргана Чечни пришлась по душе депутатам из Смоленской области, Башкирии и Чувашии. Чиновники сообщили местным прокуратурам о необходимости взять пример с Чечни. Депутат КПРФ Алексей Куринной уверен, что невозвратные задолженности нужно списать со всего населения страны. По словам парламентария, долги невозможно взыскать даже в судебном порядке, а при попытке взыскать их ответчик заявит об исковой давности сроком в три года, и суд спишет их в автоматическом режиме.