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В Госдуме предложили списать долги за газ всему населению РФ

В Госдуме предложили списать долги по ЖКХ всему населению России помимо Чечни. С такой инициативой выступил представитель КПРФ Алексей Куринной.
В Госдуме предложили списать долги за газ всему населению РФ

Прежде грозненский суд принудил чеченский филиал «Газпрома» списать с жителей республики долги за газ в общей сумме 9 миллиардов рублей, объясняя это тем, что в связи с истечением срока давности требовать оплатить услугу нереально. «Газпром» отрицательно отреагировал на это, заявив о намерении обжаловать вердикт в суде.

Предложение госоргана Чечни пришлась по душе депутатам из Смоленской области, Башкирии и Чувашии. Чиновники сообщили местным прокуратурам о необходимости взять пример с Чечни. Депутат КПРФ Алексей Куринной уверен, что невозвратные задолженности нужно списать со всего населения страны. По словам парламентария, долги невозможно взыскать даже в судебном порядке, а при попытке взыскать их ответчик заявит об исковой давности сроком в три года, и суд спишет их в автоматическом режиме.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:55

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