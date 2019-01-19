Алена Водонаева призналась, что ей тяжело быть «и мамой, и папой» для сына
Бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2", а ныне светская львица Алена Водонаева рассказала о трудностях в воспитании ребенка.
Телеведущая на своей страничке в Instagram призналась, что ей порой сложно выполнять одновременно роль отца и матери для своего ребенка. У Алены есть 8 летний сын Богдан от первого брака.
Сейчас Водонаева снова замужем, и по ее словам, Богдан поладил с ее нынешним избранником.
Между тем Алена сетует, что до сих пор воспитывает ребенка фактически одна. Порой ей бывает сложно привить сыну правильные черты мужского характера.
Водонаева пообещала в будущем рассказать об этом своим поклонникам подробнее.
Подписчики выразили свою солидарность с телеведущей, пожелав ей побольше сил и терпения. Многие при этом отметили, что и сами были в аналогичной жизненной ситуации.
Телеведущая на своей страничке в Instagram призналась, что ей порой сложно выполнять одновременно роль отца и матери для своего ребенка. У Алены есть 8 летний сын Богдан от первого брака.
Сейчас Водонаева снова замужем, и по ее словам, Богдан поладил с ее нынешним избранником.
Между тем Алена сетует, что до сих пор воспитывает ребенка фактически одна. Порой ей бывает сложно привить сыну правильные черты мужского характера.
Водонаева пообещала в будущем рассказать об этом своим поклонникам подробнее.
Подписчики выразили свою солидарность с телеведущей, пожелав ей побольше сил и терпения. Многие при этом отметили, что и сами были в аналогичной жизненной ситуации.