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Алена Водонаева призналась, что ей тяжело быть «и мамой, и папой» для сына

Бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2", а ныне светская львица Алена Водонаева рассказала о трудностях в воспитании ребенка.

Телеведущая на своей страничке в Instagram призналась, что ей порой сложно выполнять одновременно роль отца и матери для своего ребенка. У Алены есть 8 летний сын Богдан от первого брака.

Алена Водонаева призналась, что ей тяжело быть «и мамой, и папой» для сына

Сейчас Водонаева снова замужем, и по ее словам, Богдан поладил с ее нынешним избранником.

Между тем Алена сетует, что до сих пор воспитывает ребенка фактически одна. Порой ей бывает сложно привить сыну правильные черты мужского характера.

Водонаева пообещала в будущем рассказать об этом своим поклонникам подробнее.

Алена Водонаева призналась, что ей тяжело быть «и мамой, и папой» для сына

Подписчики выразили свою солидарность с телеведущей, пожелав ей побольше сил и терпения. Многие при этом отметили, что и сами были в аналогичной жизненной ситуации.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:18

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