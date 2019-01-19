Роза Сябитова рекомендует женщинам искать себе мужчину без детей

Роза Сябитова на фоне обсуждений романа беременной Виктории Лопыревой с Игорем Булатовым, ушедшим к модели от супруги с ребёнком, дала несколько рекомендаций одиноким женщинам, которые только находятся в поисках спутника жизни. Со слов главной свахи страны, чтобы самой не портить отношения и не ускорять развод, стоит выбирать себе в партнёры мужчину без детей. Согласно мнению Сябитовой, если мужчина окажется «примерным» и будет должным образом заботиться о детях от предыдущего брака, то вскоре это может начать выводить из себя новую избранницу, которая непременно выскажет своё недовольство, а если он откажется от любых обязанностей перед первой семьёй — будет выглядеть в глазах возлюбленной не самым лучшим образом.Исходя из этого, Роза Сябитова советует всё же присматриваться к мужчинам без детей, ведь согласно статистике, зачатую именно женщины доводят отношения до развода своими истериками и недовольством.