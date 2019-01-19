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Роза Сябитова рекомендует женщинам искать себе мужчину без детей

Роза Сябитова рекомендует одиноким женщинам искать мужчину, не имеющего детей от предыдущего брака. По мнению главной свахи страны, часто именно наличие наследников приводит к недовольству со стороны новой супруги и к очередному разводу.

Роза Сябитова рекомендует женщинам искать себе мужчину без детей


Роза Сябитова на фоне обсуждений романа беременной Виктории Лопыревой с Игорем Булатовым, ушедшим к модели от супруги с ребёнком, дала несколько рекомендаций одиноким женщинам, которые только находятся в поисках спутника жизни. Со слов главной свахи страны, чтобы самой не портить отношения и не ускорять развод, стоит выбирать себе в партнёры мужчину без детей. Согласно мнению Сябитовой, если мужчина окажется «примерным» и будет должным образом заботиться о детях от предыдущего брака, то вскоре это может начать выводить из себя новую избранницу, которая непременно выскажет своё недовольство, а если он откажется от любых обязанностей перед первой семьёй — будет выглядеть в глазах возлюбленной не самым лучшим образом.

Исходя из этого, Роза Сябитова советует всё же присматриваться к мужчинам без детей, ведь согласно статистике, зачатую именно женщины доводят отношения до развода своими истериками и недовольством.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:44

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