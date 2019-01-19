Владелец Lada Largus рассказал о минусах и плюсах Lada Largus





Транспортное средство владелец использует каждый день для личных, а также семейных поездок. По словам владельца авто, Lada Largus является неприхотливым в обслуживании. Любую деталь несложно отыскать на автомобильном рынке по довольно приемлемой цене. В случае аккуратного отношения к транспортному средству, ресурса силового агрегата хватит на 300 000 км пробега. Среди плюсов владелец отметил вместительный багажник. В случае сложенных задних кресел его объем достигает 3 000 л. В багажный отсек легко помещаются грузы весом в 600 кг. При заполненном багажнике расход топлива авто в условиях города составляет около 10 л на 100 км. По трассе расходуется около 7 л.Авто обладает достаточным клиренсом, а также качественной подвеской. Благодаря этому транспортное средство плавно преодолевает бездорожье. Недостатком авто владелец Lada Largus считает его непрезентабельный внешний вид. Блогер также недоволен количеством подушек безопасности, уровнем шумоизоляцией в салоне.