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Владелец Lada Largus рассказал о минусах и плюсах Lada Largus

Владелец Lada Largus рассказал о минусах, а также плюсах Lada Largus 5-летней давности. За пять лет владения автомобилем Lada Largus блогер наездил более 104 000 км.

Владелец Lada Largus рассказал о минусах и плюсах Lada Largus


Транспортное средство владелец использует каждый день для личных, а также семейных поездок. По словам владельца авто, Lada Largus является неприхотливым в обслуживании. Любую деталь несложно отыскать на автомобильном рынке по довольно приемлемой цене. В случае аккуратного отношения к транспортному средству, ресурса силового агрегата хватит на 300 000 км пробега. Среди плюсов владелец отметил вместительный багажник. В случае сложенных задних кресел его объем достигает 3 000 л. В багажный отсек легко помещаются грузы весом в 600 кг. При заполненном багажнике расход топлива авто в условиях города составляет около 10 л на 100 км. По трассе расходуется около 7 л.

Авто обладает достаточным клиренсом, а также качественной подвеской. Благодаря этому транспортное средство плавно преодолевает бездорожье. Недостатком авто владелец Lada Largus считает его непрезентабельный внешний вид. Блогер также недоволен количеством подушек безопасности, уровнем шумоизоляцией в салоне.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:52

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