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Ученые назвали самый сильный чай от бессонницы

Британские ученые смогли назвать сильнейший чай, который способен помочь от бессонницы. Информацию о проделанной работе исследователей опубликовало издание Express.
Ученые назвали самый сильный чай от бессонницы

Специалисты утверждают, что в холодный период года большое количество людей может испытывать бессонницу. Несмотря на это каждому человеку необходимо отдыхать в районе семи восьми часов. Именно такое количество времени пребывания во сне помогает организму полноценно функционировать. Как удалось доказать ученым, с данной проблемой может помочь чай с добавлением такого растения, как пассифлора.

Исследователи из Великобритании провели недельный эксперимент. На протяжении которого сорок добровольцев принимали перед сном либо обычные напитки, либо чай с добавлением экстракта пассифлоры. Итоги семидневной работы показали, что люди употребляющие специальный чай, быстрее получили результат, который хотели. Испытуемые со второй группы рассказали об уменьшении чувства беспокойства и тревожности. Специалисты сообщили, что в данном растении содержится такой продукт, как апигенин, который является естественным противостарителем. Он также оказывает значительное влияние на нервную систему человека. Ученные подчеркнули, что употребление апигенина помогает организму защититься от воспаления и онкологических заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:31

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