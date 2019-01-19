Ученые назвали самый сильный чай от бессонницы





Специалисты утверждают, что в холодный период года большое количество людей может испытывать бессонницу. Несмотря на это каждому человеку необходимо отдыхать в районе семи восьми часов. Именно такое количество времени пребывания во сне помогает организму полноценно функционировать. Как удалось доказать ученым, с данной проблемой может помочь чай с добавлением такого растения, как пассифлора.Исследователи из Великобритании провели недельный эксперимент. На протяжении которого сорок добровольцев принимали перед сном либо обычные напитки, либо чай с добавлением экстракта пассифлоры. Итоги семидневной работы показали, что люди употребляющие специальный чай, быстрее получили результат, который хотели. Испытуемые со второй группы рассказали об уменьшении чувства беспокойства и тревожности. Специалисты сообщили, что в данном растении содержится такой продукт, как апигенин, который является естественным противостарителем. Он также оказывает значительное влияние на нервную систему человека. Ученные подчеркнули, что употребление апигенина помогает организму защититься от воспаления и онкологических заболеваний.